Cinque auto incendiate nel posteggio, individuato il responsabile

"Ringrazio i Vigili del Fuoco per il pronto intervento e la Polizia locale per aver implementato la videosorveglianza: le immagini raccolte dalle telecamere hanno infatti permesso di individuare il responsabile del rogo che ieri ha distrutto 5 auto in una zona centrale del nostro comune".

Con queste parole il sindaco di Molteno, Giuseppe Chiarella, conferma la svolta nelle indagini avviate dai Carabinieri e dalla Polizia locale subito dopo il rogo che nel pomeriggio di martedì 7 giugno ha devastato ben 5 macchine parcheggiate in piazza Europa dove è rimasta danneggiata anche la casetta dell'acqua. Appena scattato l'allarme sono subito intervenuti i pompieri in forze da Lecco e da Valmadrera per spegnere l'incendio ed evitare ulteriori danni e pericoli a persone o cose.

Fin da subito era emerso il sospetto che si fosse trattato di un atto doloso, poi si è avuta la conferma anche grazie al lavoro della Polizia locale guidata dal comandante Walter Cecco. Ad appiccare il fuoco, probabilmente a una sola vettura con le fiamme poi propagatesi alle altre, sarebbe stato un uomo residente nella zona.

Non si esclude il fatto che l'incendio di un furgone avvenuto poche ore prima nella zona industriale al confine con Oggiono sia da collegare a quanto avvenuto in piazza Europa. Ad agire potrebbe essere stata la stessa mano. Saranno le indagini affidate ai carabinieri di Oggiono e di Casatenovo a stabilire con esattezza i contorni e le responsabilità dell'accaduto.

"Il rischio è stato grosso, avrebbe potuto essere una tragedia dato che quel piazzale si trova a poca distanza da un parco pubblico, dal municipio e dalla scuola - aggiunge il sindaco Chiarella - Purtroppo i danni sono stati notevoli, ma per fortuna non sono rimaste ferite persone e l'incendio è stato presto contenuto. Appena possibile risistemeremo anche la casetta dell'acqua".