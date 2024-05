Monopattini senza pace: uno è stato distrutto in viale Turati

Il destino dei monopattini - un po' dappertutto, non solo a Lecco - pare essere segnato in partenza. I dispositivi elettrici che fanno parte della flotta legata alla micromobilità elettrica finiscono spesso vandalizzati o abbandonati fuori dagli stalli disegnati a terra e sulle mappe virtuali. A febbraio uno della precedente generazione era stato lanciato dalla ciclopedonale che collega Lecco ad Abbadia Lariana, stavolta uno è stato letteralmente distrutto davanti alla chiesa dei Cappuccini in viale Turati per poi essere lasciato sul posto. All'interno delle righe, però.