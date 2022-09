Infortunio durante un'escursione sul Due Mani, interviene l'elisoccorso

È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso oggi pomeriggio per prestare aiuto a una persona che si è infortunata durante un'escursione sulle montagne lecchesi. Stando alle prime informazioni raccolte si tratterebbe di una donna di 34 anni trovatasi in difficoltà mentre era "incrodata" su una parete in una zona impervia del "Due Mani", nel territorio comunale di Morterone.

Dopo l'allarme giunto alle ore 13.45 alla Centrale del 118, sul posto si sono presto portati i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana) e l'elicottero di Areu decollato da Bergamo. L'escursionista ha riportato un trauma a una caviglia ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Gravedona per ulteriori cure e accertamenti.