Escursionisti in difficoltà, elicotteri in volo tra le vette lecchesi

Elicotteri in volo fra le vette delle montagne lecchesi in questa domenica 10 luglio caratterizzata da un sole estivo.

Nel primo pomeriggio il "Drago" dei Vigili del fuoco ha raggiunto la Cresta Sinigaglia in Grignetta (foto sotto) per due persone disperse. In azione anche una squadra Saf (Speleo alpino fluviale). Per fortuna nessun problema di carattere sanitario per gli escursionisti che avevano lanciato l'allarme.

L'elicottero di Areu (118) decollato da Bergamo è invece intervenuto, sempre in Grignetta, in prossimità del Sentiero delle Foppe, in tarda mattinata per soccorrere una donna di 51 anni vittima di un malore a quanto sembra di carattere gastrointestinale. L'escurionista è stata caricata a bordo e trasportata in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.