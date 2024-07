In difficoltà per il maltempo, tre giovani soccorsi in Erna

Bloccati dalla forte pioggia in montagna e portati in salvo da vigili del fuoco e soccorso alpino. È stato necessario l'intervento dei soccorsi nella tarda serata di ieri, lunedì 22 luglio, al Passo del Cammello in zona Pizzo d'Erna per prestare aiuto a tre ragazzi stranieri trovatisi in seria difficioltà a causa del maltempo che si è abbattutto anche sul territorio lecchese.

I vigili del fuoco sono intervenuti tramite la squadra Saf (Speleo alpini fluviale) a bordo di un mezzo fuoristrada in collaborazione con la squadra Cnsas per soccorrere i tre giovani che nel momento in cui le co dizioni meteo sono peggiorate si trovavano in una zona impervia. Dopo aver individuato i malcapitati, i soccorritori li hanno raggiunti, messi in sicurezza e riportati in un luogo sicuro. L'intervento di soccorso tecnico urgente è terminato poco dopo le ore 23.