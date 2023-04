Infreddolita e bloccata sul monte Barro: soccorsa dai vigili del fuoco

Bloccata e infreddolita in montagna a seguito del temporale, è stata soccorsa e portata in salvo dai vigili del fuoco. L'intervento in aiuto di un'escursionista in difficoltà è scattato oggi, domenica 23 aprile, alle ore 17.30, sui "corni" del Monte Barro, nel territorio comunale di Galbiate.

Ad entrare in azione una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Lecco. Dopo averla raggiunta sul Monte Barro, gli operatori hanno riaccompagnato a valle in sicurezza la donna.