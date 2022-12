Un'altra tragedia in montagna: giovane muore durante un'escursione sul Monte Coltignone

Precipita e muore durante un'escursione sul Monte Coltignone. Ad aver perso la vita un giovane escursionista. Un'altra tragedia dunque sulle montagne lecchesi. Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto. L'allarme al 118 è scattato intorno alle ore 11.30 di oggi, festività dell'8 dicembre.

Sul posto si sono subito portati in codice rosso i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas, XIX Delegazione Lariana) e l'elicottero di Areu decollato da Como. Per il giovane escursionista - che risiederebbe fuori provincia - non ci sarebbe stato però più nulla da fare. Fatale, per lui, una caduta in una zona impervia.