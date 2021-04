Il Monte Croce brucia ancora: in azione gli elicotteri e il canadair

Il Monte Croce continua a bruciare. L'incendio divampato nei boschi all'alba di mercoledì non è stato ancora domato e da più di ventiquattro ore tiene in apprensione la cittadinanza del comune di Esino Lario, nonostante per fortuna le fiamme siano lontane dal centro abitato.

Anche oggi, giovedì 8 aprile, i Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, con un sempre più significativo dispiegamento di uomini e mezzi. Le forze attualmente in campo sono le seguenti: 3 autobotti da 7000 litri dei Vdf; 2 DOS (Direttore operazioni di spegnimento) VdF e Comunità montana; 3 elicotteri antincendio privati della Comunità montata; 15 uomini Squadre antincendio boschivo di zona; 1 fuoristrada antincendio Boschivo AIB di Bellano; 1 elicottero Erickson del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 1 Canadair del Corpo nazionale dei Vdf.

Le condizioni meteorologiche, oggi, non dovrebbero essere di grande ostacolo allo operazioni di spegnimento: rispetto alla giornata di giovedì non è infatti previsto vento forte in quota (e l'allerta di colore rosso per rischio incendi è decaduta alla ore 21 di ieri). Si stima che siano già andate bruciate diverse migliaia di metri quadri di vegetazione.

