Gli alpini piangono Mazzoleni, rifondò il gruppo di Monte Marenzo

Le penne nere della valle San Martino piangono uno storico e stimato alpino del territorio. Si è spento infatti a 82 anni Pietro Mazzoleni, a lungo colonna del gruppo di Monte Marenzo e attivo sostenitore delle iniziative di solidarietà, aggregazione e promozione dei valori alpini. I funerali di Piero (come era più comunemente chiamato) verranno celebrati oggi pomeriggio, giovedì 31 marzo alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Paolo dove in tanti si stringeranno attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

Guidò come capogruppo le penne nere di Monte Marenzo a inizio anni Ottanta

"Pietro è stato il primo capogruppo degli alpini di Monte Marenzo negli anni 1980/1983, nonchè uno dei rifondatore del gruppo stesso - ricorda Ruben Carsana, attuale responsabile del gruppo Ana di Monte Marenzo - Molto conosciuto e stimato, Mazzoleni fu inoltre tra i promotori della creazione della strada per la chiesetta di Santa Margherita e della sistemazione di quel complesso religioso. Nell'80 in una quindicina avevamo rifondato il gruppo alpini di Monte Marenzo e Pietro ospitò in casa sua per un periodo la sede dell'associazione, prima del trasferimento in oratorio. A nome di tutti gli alpini di Monte Marenzo esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia".

"Impegnato a livello locale, puliva la chiesa e coltivava l'orto con passione"

Tra i ricordi anche quello di Angelo Fontana, responsabile dell'Area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, e amico della famiglia Mazzoleni. "Dopo una lunga malattia è purtroppo venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Pietro Mazzoleni - scrive Fontana - Ricordo quando ancora giovane andava con la sua pulitrice a lucidare i pavimenti della nostra Chiesa parrocchiale. Coltivare l’orto è stata la sua grande passione, tanta verdura e tanti fiori. Amava anche arredare il suo giardino, si vedono la grotta con la Madonna di Lourdes e Bernadette e la vasca dei pesciolini rossi create da lui. La Polisportiva di Monte Marenzo porge le più sentite condoglianze a tutta la famiglia, alla moglie Aurelia, ai figli Stefano, Laura, Fabrizio e ai parenti tutti".