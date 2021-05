Finisce con l'auto in un fosso, necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Dopo Oggiono questa mattina, secondo intervento nel pomeriggio di venerdì 7 maggio per l'autogru dei Vigili del Fuoco. L'utilizzo del mezzo pesante dei pompieri di Lecco si è reso necessario per soccorrere una signora finita con la propria auto in un fosso, lungo la strada che porta a Cisano Bergamasco. La donna alla guida non avrebbe riportato particolari ferite e le sue condizioni sarebbero buone.

In passato nella stessa zona, lungo la Lecco-Bergamo, si erano già verificati incidenti dello stesso tipo. Il mezzo speciale dei Vigili del Fuoco intervenuto due volte oggi può sollevare pesi fino a circa 40 tonnellate.