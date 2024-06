Incendio alla linea elettrica, pronto intervento dei pompieri

A fuoco una linea elettrica di Monte Marenzo. L'incendio ha avvolto, nel tardo pomeriggio di giovedì 28 giugno, un allacciamento della corrente in via Roma e prontamente è scattato l'allarme.

I vigili del fuoco del comando di Lecco sono intervenuti sul posto con un'autopompa per spegnere il rogo, lavorando in supporto all'azienda fornitrice che si sta ora occupando delle ulteriori verifiche e della definitiva messa in sicurezza della linea elettrica.