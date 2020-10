Commosso addio a mamma Elisabetta, aveva solo 43 anni

Cordoglio e dolore in valle San Martino per la scomparsa della giovane mamma Elisabetta Losa in Messina, morta a soli 43 anni. La donna, molto conosciuta e stimata anche per il suo carattere affabile e i modi gentili, abitava a Monte Marenzo con la famiglia. Proprio ai suoi cari aveva sempre dedicato il suo tempo e il suo impegno.

In tanti in queste ore di dolore si stanno stringendo intorno al marito Massimiliano, ai figli Carolina e Alessandro, ai genitori Marcella e Dario, alla sorella Roberta e al fratello Emanuele. La triste notizia è stata comunicata ieri sul sagrato della chiesa dal nuovo parroco don Angelo durante la recita del Rosario in occasione delle celebrazioni dedicate alla Madonna.

Commosse e sentite anche le parole di Angelo Fontana, che a nome della Polisportiva di Monte Marenzo e di tanti amici ha dedicato un ricordo pubblico a Elisabetta.

Ciao Elisabetta L’intera comunità di Monte Marenzo si unisce al dolore della famiglia. È venuta a mancare domenica 4 ottobre a Monte Marenzo Elisabetta Losa di soli 43 anni: una donna bella, serena, forte, sempre con il sorriso, una brava mamma premurosa attaccata alla famiglia, al marito Massimiliano e ai suoi due figli Carolina ed Alessandro. La perdita di una persona cara come Elisabetta ci tocca in profondità.

So che le parole non servono in momenti come questi, e che il dolore è immenso. Angelo Fontana, responsabile dell'Area Sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, si unisce al dolore del marito Massimiliano e dei figli Carolina ed Alessandro, con un grande abbraccio e porge le sue sentite condoglianze ai genitori Marcella e Dario.

I funerali di Elisabetta Losa Messina verranno celebrati domani, martedì 6 ottobre, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo. Il corteo funebre si dirigerà quindi al cimitero del paese.