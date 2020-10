Monte Marenzo: si fa male sui sentieri della Val San Martino, intervengono i soccorsi

Infortunio sui sentieri della Val San Martino nella tarda mattinata di lunedì 19 ottobre. Intorno alle 10.30 i Vigili del Fuoco del Nucleo Saf (speleo alpino fluviale) del Comando Provinciale di Lecco e i tecnici della Stazione di Lecco del Soccorso Alpino e Speleologico della XIX Delegazione Lariana si sono portati nella zona boschiva sopra Monte Marenzo, a metà strada con Torre de' Busi, per prestare soccorso a una donna infortunatasi in territorio impervio.

Le condizioni del malcapitato, forse uno sportivo, non sarebbero gravi: allertati, in codice giallo, anche i Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Pompieri e tecnici del CNSAS hanno portato la 56enne all'interno dell'ambulanza grazie alla barella portantina; da qui la malcapitata è stata trasferita presso l'ospedale "Mandic" di Merate, dov'è arrivata intorno alle 13.30 in codice verde.