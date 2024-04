Tre escursionisti soccorsi sul Monte Medale e portati in salvo

Si è dovuto alzare in volo anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco per portare in salvo tre escursionisti in difficoltà oggi sul Monte Medale. Le operazioni di soccorso sono infatti scattate alle ore 16 di giovedì 25 aprile sulla montagna lecchese.

Non appena arrivato l'allarme, gli operatori del Comando cittadino sono intervenuti via terra con la squadra Speleo alpino fluviale Saf e per via aerea tramite l'elicottero Drago.

Dopo aver individuato le tre persone bloccate in quota, i vigili del fuoco a bordo del velivolo le hanno raggiunte e "verricellate" a bordo del Drago per poi portale in salvo in una zona sicura. L'intervento di soccorso tecnico urgente è terminato intorno alle 17.30, con esito positivo.