Colpito da una lastra di marmo, paura per un bambino di due anni

Infortunio nella mattinata in un negozio di articoli per la casa di Montevecchia: il piccolo è stato colpito dalla parte di un tavolino, ferendosi alla testa e al polso. Sul posto ambulanza ed elicottero

Grande spavento a Montevecchia per le condizioni di un bambino di due anni vittima di un infortunio.

I fatti nella mattinata di lunedì, intorno alle 10.30, in località Quattro strade: il piccolo si trovava all'interno di un negozio di articoli per la casa con i genitori quando è stato colpito da una lastra di marmo di un tavolino, con dinamica ancora da accertare.

Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. Sul posto sono state inviate l'ambulanza della Croce rossa di Galbiate e l'auto con l'infermiere a bordo. Da Milano è partito anche l'elicottero.

Nell'incidente il bimbo ha riportato una contusione alla testa e una al polso, ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo l'iniziale allertamento in rosso.