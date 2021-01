Montevecchia, investito ciclista: intervento dell'elisoccorso

Attimi di paura nella mattinata di domenica a Montevecchia per un incidente stradale avvenuto in Via Belvedere: un uomo di 63 anni è stato infatti investito da un veicolo in transito sulla strada.

Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, con la centrale operativa di Areu che ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, un mezzo di soccorso avanzato di primo livello e l'elicottero fatto alzare in volo da Milano.

L'uomo è stato immobilizzato e caricato proprio a bordo del velivolo: nell'investimento ha riportato un trauma cranico ed è stato diposto il trasporto all'ospedale di Varese Circolo in codice giallo.