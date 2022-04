Incendio in una palazzina di Monticello Brianza, evacuate 5 famiglie

Domenica impegnativa per i Vigili del Fuoco di Lecco. I pompieri sono infatti dovuti intervenire nella notte per spegnere il rogo che ha devastato un'auto a Lecco, nella mattinata per sedare un incendio che ha seriamente danneggiato una palazzina a Monticello e nel pomeriggio per un grave incidente che ha coinvolto due auto e 8 persone a Imbersago.

Per quanto riguarda in modo specifico l'incendio di Monticello, qui i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con ben 5 squadre in via Provinciale, località Torrevilla. I fatti sono avvenuti alle ore 11.30. Dagli scantinati di una palazzina si sono propagati fiamme e fumo avvolgendo buona parte dell'immobile. Da Lecco sono giunti un'autopompa serbatoio e un carro aria, dal distaccamento di Merate un'altra Aps e un'autoscala. Le operazioni di spegnimento del rogo sono durate circa 3 ore. A causa del denso fumo, del pericolo e dei danni alla palazzina sono state evacuate 5 famiglie.