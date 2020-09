Si perde per inseguire il cane in montagna: giovane salvato dal Soccorso Alpino durante la notte

Si è concluso in tarda serata di mercoledì 2 settembre l’intervento compiuto dal Soccorso Alpino nel territorio comunale di Valmadrera per soccorrere un giovane in difficoltà: stava scendendo dal Monte Moregallo quando il suo cane ha cominciato ad allontanarsi, forse perché aveva fiutato la traccia di qualche animale. Cercando d'inseguirlo, si è però tolto dal sentiero ed è finito nella zona molto impervia del Canalone Belana, dove ci sono dirupi e diversi canali.

In salvo padrone e cane

Sopraffatto, il 29enne ha chiesto aiuto e la centrale operativa ha inviato sul posto, intorno alle 20.45, l’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) di Villa Guardia (Como), abilitato per il volo notturno. A supporto erano pronte a partire le squadre territoriali del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino. Una volta localizzato tramite le coordinate Gps, l’uomo è stato recuperato e portato presso la piazzoladel Soccorso Alpino al Bione. In salvo anche il cane del giovane.