Doppio intervento dei soccorsi per intossicazione etilica

Un'altra notte con eccesso di bevande alcolice nel Lecchese. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire nella notte tra venerdì e oggi, sabato 10 luglio, nel territorio comunale di Mandello e in quello di Lecco. Molto più serio il primo episodio, con l'allarme scattato in codice rosso in via Moregallo 14 dove si è sentita male una ragazza di soli 18 anni. Dopo i primi aiuti prestati sul posto dall'equipaggio della Croce Rossa di Lecco, la giovane è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Manzoni.

La seconda chiamata sempre per intossicazione etilica è invece arrivata quando ormai era già giorno, alle 6.40. Una persona (di cui non è nota l'età) è stata soccorsa in codice giallo in via Amendola. Allertati anche Carabinieri e Polstrada. Il paziente è stato trasportato in ospedale. Anche negli scorsi fine settimana, sempre di notte, si erano veificati episodi analoghi tra Lecco e provincia.