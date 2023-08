Morsa da un cane alle pendici del Legnone: finisce in ospedale

Soccorsi al lavoro in montagna. Nel primo pomeriggio di venerdì 4 agosto - intorno alle 13.20 - i tecnici della Stazione Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana sono stati attivati per soccorrere una donna morsa da un cane, nella zona di Agrono, mentre si trovava sul sentiero che scende dal Legnone, nel comune di Valvarrone.

La 41enne è stata raggiunta in pochi minuti da un tecnico, che ha utilizzato la moto da trial in dotazione alla Stazione, e poi medicata. Sono arrivati in pochi minuti anche altri tecnici della Stazione con il materiale di squadra. La ragazza è stata accompagnata fino ai Roccoli Lorla, dove c’era l’ambulanza del Soccorso Bellanese che ha proceduto con il trasporto presso l'ospedale Manzoni di Lecco: giunta al pronto soccorso, la donna è stata ricoverata in codice verde.