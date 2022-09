Verderio, aggrediti da un cane finiscono in ospedale

Grosso spavento in prossimità di un impianto lavorativo di Verderio nella mattinata di lunedì 26 settembre. Nessun incidente sul lavoro, per fortuna, ma l'intervento dell'ambulanza e dei soccorritori si è comunque reso necessario.

Due uomini, rispettivamente di 34 e 66 anni, sono stati infatti morsi da un cane, riportando ferite per cui sono stati condotti in ospedale per ricevere le cure del caso.

Intervento poco dopo le 9

È accaduto poco dopo le 9 in via Provinciale: dopo avere ricevuto la chiamata di soccorso, la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'ambulanza dei Volontari di Vimercate. Il più giovane ha riportato una lesione al braccio, mentre il 66enne è stato aggredito dall'animale a una mano. Entrambi sono stati trasferiti al Mandic di Merate in codice giallo.

Ancora da chiarire nei dettagli la dinamica dell'aggressione: uno dei due sarebbe intervenuto per aiutare l'altro, subendo a sua volta il morso del cane.