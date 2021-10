Valmadrera piange la morte di Eleonora Bacchiega, per oltre vent'anni dipendente del Comune

Cordoglio a Valmadrera per la prematura scomparsa di Eleonora Bacchiega Pezzali, 63 anni. Il sindaco Antonio Rusconi, la Giunta e i dipendenti del Comune si sono uniti al dolore dei familiari per la scomparsa di Eleonora, che aveva lavorato all'interno del Municipio per 24 anni, nello specifico presso l'Ufficio Ragioneria; la donna aveva poi scelto di dedicarsi alla famiglia.

“Eleonora continuava a venirci a trovare in Comune - la ricorda il sindaco Rusconi - perché aveva mantenuto rapporti di amicizia con tanti dipendenti. Quando ho comunicato, oggi, la notizia della scomparsa ho visto tanta commozione, non solo per la serietà e la competenza che aveva sempre dimostrato sul lavoro, ma anche per la profonda sensibilità umana”.

I funerali a Oggiono

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 6 ottobre, alle ore 15 presso la Parrocchiale di Oggiono, dove la famiglia Pezzali risiede; Eleonora lascia il marito Ettore, i dei figli Rossella, Umberto e gli altri familiari, con la mamma e l’amatissima nipotina. Il Comune di Valmadrera “partecipa nella gratitudine per tutto il lavoro svolto a favore della nostra comunità”.