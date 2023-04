Tragedia all'Alpe Giumello. Nel primo pomeriggio di venerdì 28 aprile una donna ha perso la vita cadendo nella zona di Sant'Ulderico, frequentata chiesetta che si raggiunge partendo dall'Alpe Giumello: per cercare di salvare l'escursionista, precipitata per una cinquantina di metri mentre era in compagnia del marito, si sono mobilitate diverse squadre del Socorso alpino e anche l'elisoccorso.

Il personale sanitario portatosi sul posto ha potuto solamente constatare il decesso della donna, successivamente trasferita all'ospedale Manzoni di Lecco.

Articolo in aggiornamento.