Tragedia in Valsassina. Domenica mattina è improvvisamente scomparsa a Cremeno la conosciuta Donata Barone in Carozzi, 65enne imprenditrice nativa del rione lecchese di Laorca e residente da tempo a Ballabio. Proprio presso chiesa parrocchiale del paese saranno celebrati, alle 15 di martedì 23 aprile, i funerali della donna: oltre al marito Roberto lascia i figli Vera, Aldo e Marco; la famiglia era parte integrante della Carozzi Formaggi di pasturo, azienda tra le più note della Valsassina, anche fuori dai confini provinciali.

Chiusa la Carozzi Formaggi

L'azienda ha diffuso una nota nella tarda mattinata di lunedì 22 aprile: “Carozzi Formaggi è profondamente addolorata nel comunicare la scomparsa di Donata Barone in Carozzi, avvenuta ieri 21 Aprile 2024. Guidando l’azienda al fianco del marito Roberto, Donata lascia un’impronta indelebile nella comunità aziendale e nel territorio della Valsassina. Donata non era soltanto la mente strategica dell’azienda; era anche una mentore per i suoi tre figli, Aldo, Vera e Marco, che cresciuti all’interno dell’azienda, hanno imparato da lei l’importanza dell’innovazione e della dedizione giornaliera al lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nelle loro vite ma in tutto il tessuto della Carozzi Formaggi. Carozzi Formaggi desidera ringraziare tutti per il supporto e la comprensione in questo momento difficile e invita chiunque desideri esprimere condoglianze o condividere ricordi di Donata a farlo attraverso i nostri canali ufficiali”.

La camera ardente è stata allestita presso la sede dell’azienda in via Provinciale a Pasturo, il funerale si terrà martedì alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Ballabio Inferiore. “In onore di Donata, il punto vendita e il bistrot Da Carozzi rimarranno chiuso fino a domenica 28 Aprile, con riapertura lunedì 29 aprile”.