Un'altra tragedia sulle strade: investita a Casatenovo, morta 73enne

Un'altra tragedia di materializza sulle strade lecchesi. Durante la mattinata di lunedì 9 gennaio una donna di 73 anni è stata investita lungo via San Gaetano, strada a poca distanza dalla Scuola Primaria che taglia la frazione Campofiorenzo di Casatenovo e collega con quella di Rogoredo, e ha perso la vita. Poco prima delle 9 varie squadre di soccorso sono state allertate dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: la malcapitata ha perso la vita, mentre un'altra donna di 66 anni è stata presa in carico dai volontari della Croce Bianca di Merate a causa dello stato d'ansia; la stessa ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Dalla base di Villa Guardia (Como) è stato fatto volare l'elisoccorso con il personale sanitario, che arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, tanto che lo stesso mezzo aereo ha poi fatto rientro presso in sede.

La tragedia di domenica

Solo poche ore prima il Lecchese è stato colpito da una tragedia simile. Domenica 8 giugno un uomo di 87 anni è morto dopo essere stato investito nel tardo pomeriggio da un'auto lungo via Como, sulla Sp54 a Merate, all'altezza del civico 50. L'allarme al 118 è scattato poco prima delle ore 18 e sul posto si sono presto portati i soccorsi in codice rosso con l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, ma per l'alpino Carlo Fumagalli non ci c'è stato purtroppo più nulla da fare.

L'uomo- che risiederebbe nel vicino comune di Cernusco Lombardone - è deceduto sul posto a seguito del violento impatto con il veicolo e la successiva caduta a terra. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, ai quali toccherà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il 27 dicembre era stato Vincenzo Chionna a venire investito e ucciso a Missaglia.