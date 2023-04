Tragedia a Lecco. Nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile, in via Aldo Moro a Carimate una donna di 49 anni residente a Novedrate è andata a prendere la figlia fuori dalla scuola: erano le 13 e la campanella stava per suonare. La donna è riuscita a parcheggiare l'auto e ha avuto un malore: intervenuti sul posto i soccorsi del 118, l'elisoccorso è decollato in codice rosso da Como Villa Guardia ed è arrivato sul posto per poi ripartire alla volta dell'ospedale Manzoni di Lecco dove la donna è arrivata in condizioni disperate. La stessa è stata soccorsa anche con l'utilizzo di alcuni defibrillatori installati all'interno della scuola.

La 49enne, riferisce QuiComo.it, purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta all'interno del nosocomio lecchese durante la scorsa serata. In via Aldo Moro erano presenti anche i carabinieri di Cantù e la polizia locale che nei concitati momenti dei soccorsi ha bloccato l'accesso alla via per facilitare i soccorritori.