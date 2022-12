Incidente a Moggio: fuori strada con l'auto, muore 76enne

Potrebbe esserci un malore all'origine dell'incidente che questa mattina, venerdì, è costato la vita a un 76enne sulle strade della Valsassina.

Il sinistro si è verificato dopo le 11 a Moggio, in via Ingegner Carlo Rancilio, in prossimità del piazzale della funivia per Artavaggio: l'auto a bordo della quale viaggiava l'anziano è uscita fuori dalla carreggiata e si è schiantata contro un muro. La dinamica fa pensare che l'incidente possa essere la conseguenza di un malore, ma saranno le forze dell'ordine e gli accertamenti a stabilirne i contorni.

Dopo la chiamata ai soccorsi sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce rossa di Ballabio, un'automedica e l'elicottero decollato dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo, però, per il 76enne non c'è stato niente da fare. A Moggio si sono portati anche i Vigili del fuoco per la rimozione dell'auto coinvolta.