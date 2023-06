È morto Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è morto nella mattinata di lunedì 12 giugno, all'ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato venerdì scorso per accertamenti. Il Cavaliere era stato in cura per settimane durante la primavera a causa di una polmonite e di una forma di leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da parecchio tempo.

Questa mattina la corsa in ospedale, dove già si trovava la compagna Marta Fascina, dei figli e del fratello Paolo. Berlusconi aveva 86 anni.

Ovviamente la sua scomparsa ha sollevato grande cordoglio anche nel Lecchese. Silvio Berlusconi, figura che come poche altre ha diviso l'Italia fra sostenitori e detrattori, ha senza dubbio segnato gli ultimi trent'anni del Paese, come imprenditore e poi, a più riprese, nel ruolo di primo ministro. Fondatore e leader di Forza Italia, è più volte finito al centro di inchieste della Procura di Milano (su MilanoToday il riassunto della sua carriera politica).

Nel corso degli anni e della sua esperienza politica sono state numerose le visite nel nostro territorio, non solo in occasioni istituzionali e per vicinanza alle locali sezioni di Forza Italia. Berlusconi amava visitare i nostri luoghi durante il tempo libero. L'ultima volta il 20 febbraio 2022, quando venne immortalato dai tanti presenti a passeggio sul lungolago di Lecco. Nel 2015 il Cavaliere fu ripreso durante una visita a Montevecchia.

