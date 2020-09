Valmadrera: si è spenta la maestra Jolanda Vecchietti, aveva oltre cent'anni

Lutto a Valmadrera: è scomparsa a Trento la maestra Jolanda Vecchietti. Aveva centouno anni e il traguardo della tripla cifra l'aveva tagliato nel luglio 2019.

Nativa del capoluogo del Trentino Alto-Adige, la maestra Vecchietti era arrivata a Valmadrera nel 1958 dopo una carriera scolastica iniziata in Dalmazia, proseguita in Istria e poi nella stessa Trento e, infine, continuata a Oggiono come segretaria del direttore didattico.

A Valmadrera ha insegnato presso la scuola elementare "Cesare Battisti" dall'ottobre 1958 fino a gennaio 1984, quando, con immenso dispiacere, ha dovuto abbandonare l'istituto per accudire la madre malata. A Trento ha mantenuto i suoi interessi culturali, collaborando con il Centro studi della Val di Sole e scrivendo due libri "Diario Dalmata" e "L'affresco", che ha donato alla biblioteca di Valmadrera.

L'amministrazione comunale, in occasione del suo centesimo compleanno, le ha dedicato un ricordo pubblicando alcuni articoli sui giornali locali che la maestra ha molto gradito. La maestra Vecchietti ha sempre custodito nel suo cuore gli alunni di Valmadrera, che ha educato e istruito conservando con cura le fotografie di ognuno in un grande album di ricordi. Ancora oggi i suoi allievi la ricordano come una maestra moderna e innovativa e l'esprimono profonda gratitudine, ammirazione e riconoscenza.

«Grazie maestra Vecchietti, ti porteremo sempre nel nostro cuore», la ricorda l'Amministrazione comunale.