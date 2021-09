Giorgia Meloni ricorda Masetti: "Un patriota che lottava ogni giorno per ciò in cui credeva"

Ha destato profondo cordoglio la scomparsa di Marco Masetti, dirigente regionale e portavoce provinciale a Sondrio di Fratelli d'Italia. Masetti, 46 anni, è stato trovato privo di vita giovedì pomeriggio all'interno del suo ristorante di Colico.

In queste ore sono numerosi i ricordi che si susseguono da parte di chi lo ha conosciuto e ha lavorato anche politicamente al suo fianco. Giorgia Meloni, leader del partito di centrodestra, ha pubblicato un ricordo personale sui social network. Lo riportiamo di seguito.

"Sconvolta dalla notizia della scomparsa di Marco Masetti, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia a Sondrio. Un Patriota… un vero militante che lottava ogni giorno per ciò in cui credeva. Tutta la comunità di FdI si stringe ai suoi cari in questo momento difficile. Grazie per aver combattuto con noi Marco, riposa in pace".