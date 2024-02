Morti sul lavoro: Lecco tra le peggiori province lombarde

Molto è stato fatto per la sicurezza sul lavoro, ma il cammino è ancora lungo. Nelle fabbriche e sui cantieri si continua a perdere la vita.

Secondo i dati Inail riferiti all'anno 2023 in Italia sono morte 1.041 persone, di cui 799 in occasione di lavoro e le restanti in itinere. La nostra provincia si trova al 42° posto a livello nazionale con un indice di incidenza sugli occupati di 41,8: i decessi totali sono stati 6 su 143.456 occupati.

La provincia che vanta il dato peggiore è Terni, con 8 casi totali su 82.957 occupati. L'indice è di 96,4. Completano la top ten in negativo Teramo, Siracusa, Crotone, Chieti, Rieti, Nuoro, Foggia, Pescara e Vibo Valentia. La sicurezza è generalmente meno presente al sud: il primo capoluogo di provincia in questa graduatoria "al contrario" è Verbano Cusio Ossola, al 15° posto. A livello assoluto il dato più alto di decessi nel corso del 2023 si è verificato a Roma e Napoli, 38; ma mentre il capoluogo campano è al 36° posto, la capitale all'81°.

A livello lombardo la peggiore è Brescia, 25^ con ben 30 morti e un indice di 55,3. Seguono Sondrio (27^), Lodi (31^), Cremona (33^) e Lecco che occupa un non lusinghiero quinto posto in regione.

Così in Regione

PROVINCIA POSIZIONE INDICE N° DECESSI N° OCCUPATI BRESCIA 25° 55,3 30 542.377 SONDRIO 27° 53,7 4 74.505 LODI 31° 49,7 5 100.648 CREMONA 33° 48,1 7 145.638 LECCO 42° 41,8 6 143.456 MANTOVA 58° 32,9 6 182.120 BERGAMO 64° 28,6 14 488.711 MILANO 75° 24,2 36 1.486.156 PAVIA 82° 21,5 5 233.013 MONZA 85° 20,3 8 393.749 COMO 88° 19,4 5 258.325 VARESE 91° 18,6 7 375.700

A rischio giovani, anziani e stranieri

Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering, i più a rischio sono le fasce di età di anziani e giovanissimi. Per chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, ad esempio, il rischio di morire sul lavoro è ben superiore rispetto ai colleghi che hanno fra i 25 e i 34 anni (27,9 infortuni mortali ogni milione di occupati contro i 16,2).

Un dato, quest'ultimo, che continua a essere ancora più preoccupante tra i lavoratori anziani; e infatti l'incidenza più elevata si registra proprio nella fascia dei lavoratori ultrasessantacinquenni (138,3), seguita dalla fascia di lavoratori compresi tra i 55 e i 64 anni (60,7).

Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro da gennaio a dicembre sono 155 su 799. Con un rischio di morte sul lavoro che risulta essere più che doppio rispetto agli italiani: gli stranieri, infatti, registrano 65,3 morti ogni milione di occupati, contro i 31,1 italiani che perdono la vita durante il lavoro ogni milione di occupati.

"Una piaga che non si rimargina"

"Con 1.041 vittime sul lavoro si chiude il bilancio 2023 delle morti sul lavoro nel nostro Paese. E così, a noi che da quasi 15 anni ci occupiamo di monitorare l'emergenza in Italia, passata l'onda dell'emergenza covid non resta che assistere a un implacabile e terribile 'déjà vu' - commenta con amarezza Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering - Non ci sono parole per commentare una situazione che non accenna a cambiare nonostante il maggior rilievo dato a questi drammi da istituzioni e media. Anzi, stando ai dati, nel 2023 gli infortuni in occasione di lavoro sono aumentati del +1,1% rispetto al 2022. E ciò significa che i lavoratori nella loro quotidianità lavorativa non sono abbastanza tutelati. Si assiste per contro a una significativa diminuzione degli infortuni mortali in itinere rispetto al 2022 (-19,3%), probabilmente conseguenza del maggior ricorso al lavoro in smartworking avvenuto in questi anni post pandemia. Un risultato confortante, certamente, ma che non si identifica con un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nella nostra penisola. Per questo non possiamo fare altro che constatare il perdurare di un'emergenza che, alla stregua di una piaga infetta, non accenna a rimarginarsi".