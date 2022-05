Cordoglio a Valmadrera: morto Christian Schenk, presidente del Comitato per i gemellaggi

Anche Valmadrera è in cordoglio per la morte di Christian Schenk. Il sindaco Antonio Rusconi, a nome di tutta la comunità cittadina, “partecipa al dolore della città gemellata di Weissenhorn per la scomparsa del dottore, presidente del Comitato Gemellaggi di Weissenhorn, vero animatore e protagonista fondamentale del gemellaggio tra le due città, innamorato dei nostri territori e dell’incontro tra giovani e persone di diversi Paesi e cultore di un’idea forte di Europa”.

“Ho saputo da Beppe Castelnuovo della scomparsa - spiega il primo cittadino -. Christian ci aveva comunicato della sua malattia, ma, nonostante questo, nelle scorse settimane aveva contattato me, lo stesso Beppe e l’assessore alla cultura Marcello Butti, con l’entusiasmo solito per proporre nuove iniziative. Era un vero cittadino europeo e per noi è stato fondamentale per la costruzione di questo gemellaggio”.

“Penso che la vita di Christian abbia insegnato molto a tanti di noi valmadreresi che hanno avuto l’occasione di conoscerlo - lo ricorda Rusconi -. Chiamerò il sindaco Wolfgang Fendt per manifestare il mio cordoglio e quello di tutta l’Amministrazione, di Beppe, del Comitato Gemellaggio di Valmadrera, della scuola Lucio Bruno Vassena e del Centro di Formazione Professionale Aldo Moro per la fattiva e proficua collaborazione, oltre che di Donatella Crippa che per prima come sindaco firmò il gemellaggio con Weissenhorn”.

Per Schenk valgono le parole di Christian Bobin: “La fine della nostra vita non coincide per forza con il giorno della nostra morte: per alcuni essa arriva molto tempo prima, ma per chi è realmente vivo forse non giunge mai”. “La memoria di Christian Schenk continuerà a tenere unite le comunità di Valmadrera e Weissenhorn”, conclude Rusconi.