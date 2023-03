Premana: ritrovati senza vita Andrea Marchesini e il cane Tito

In Valsassina si materializza una nuova tragedia. Sono stati trovati senza vita i corpi di Andrea Marchesini, 54enne di Ponte Lambro (Como), e del suo cane Tito, dispersi tra gli alpeggi sopra Premana dalla giornata di sabato. Le ricerche erano riprese durante la mattinata di lunedì, ma per tutta la notte i vigili del fuoco hanno operato a bordo dell'unità di crisi locale; con la luce del giorno le squadre di soccorso hanno ripreso le operazioni. Sul campo droni, squadre Tas (topografia applicata al soccorso) e del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) specializzate per operare in zone impervie.

Le operazioni nella giornata di domenica erano state rallentate dalle condizioni meteo proibitive, che hanno visto il rovesciamento della neve su tutta la zona e hanno impedito all'elicottero della guardia di finanza di levarsi in volo fino al tardo pomeriggio. Impiegate numerose unità cinofile fino a tarda ora.

Le ricerche di Andrea Marchesini

La sua auto è stata ritrovata domenica 26 marzo in un posteggio di Premana - comune dell'alta Valsassina - dal quale partono i sentieri per raggiungere boschi, montagne e alpeggi della zona. Si tratta dunque di un escursionista disperso, uscito per una gita con il suo cane Tito e non ancora rientrato: per ritrovare l'uomo sono subito scattate le ricerche, attivate a seguito di una segnalazione a carabinieri e vigili del fuoco dopo il ritrovamento della vettura del 54enne.

Le ricerche sono in corso da mezzogiorno di oggi con un ingente dispiegamento di mezzi e personale di pronto intervento: insieme ai vigili del fuoco inviati sul posto dal comando di Lecco, anche le squadre territoriali del soccorso alpino (stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX delegazione Lariana), i sanitari del 118, la guardia di finanza con l’elicottero partito da Venegono e l’elisoccorso di Areu.