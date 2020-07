Tragedia in Valvarrone: 79enne ritrovato senza vita sul sentiero

Tragedia nei boschi nella serata di martedì. Un uomo di 79 anni ha perso la vita nella frazione Lavadé nel comune di Valvarrone.

Non sono ancora chiare la cause che hanno portato alla sua morte, ma l'ipotesi più probabile è che sia stato stroncato da un malore mentre percorreva il sentiero.

Sul posto, poco dopo le ore 21 di martedì, si sono portate le squadre di soccorso a seguito dell'allarme lanciato da un 39enne che si trovava insieme all'anziano, con l'intervento dei volontari della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Mobilitati anche i Carabinieri.

Per il 79enne, però, non c'è stato nulla da fare, e i tecnici intervenuti non hanno potuto che constatarne il decesso.