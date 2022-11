Valmadrera perde un pezzo della sua storia: morto il contadino Aurelio Rusconi

Lutto a Valmadrera per la scomparsa di Aurelio Rusconi, simbolo della generazione di contadini di San Tomaso. 87 anni, l'uomo è scomparso improvvisamente dopo che, ancora sabato, era stato tutto il giorno a lavorare nella stalla e per l’agriturismo del figlio Carlo nella nota località cittadina. Rusconi era uno degli ultimi eredi delle famiglie originarie di San Tomaso: anzi, in alcuni filmati su questa località era stato presentato come il simbolo della vita contadina in quel territorio.

Morto Aurelio Rusconi: il ricordo del sindaco

“Aurelio - lo ricorda il sindaco Antonio Rusconi - era primo cugino di mio papà ed erano praticamente cresciuti insieme nella corte di san Tomaso. Aveva una grande passione per l’agricoltura e sembrava che l’età non passasse, tant'è vero che anche tutta settimana scorsa era stato impegnato con il lavoro. Partecipo al cordoglio dei figli Carlo, Angelo e Enrica e delle rispettive famiglie, oltrechè del fratello Andrea. Tanti i parenti e gli amici che in queste ore stanno portando il cordoglio ai familiari, nel ricordo di una persona semplice, ma che davvero era stimata per il suo lavoro, la spontaneità con cui parlava con tutti a San Tomaso, la sua passione per l’agricoltura”.

I funerali si svolgeranno nella Chiesa Parrocchiale martedì 8 novembre alle ore 14.30.