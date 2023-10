È morto Carlo Gilardi, il professore di 92 anni diventato famoso a livello nazionale per il caso giudiziario che l'ha visto suo malgrado protagonista nel corso degli ultimi anni. L'ex docente è spirato nella mattinata di domenica 22 ottobre all'interno dell'Hospice "Il Nespolo" di Airuno: vi era stato ricoverato qualche settimana fa dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute. Sul fronte giudiziario è freschissima la condanna a un anno e otto mesi - con l'obbligo di restituire 18mila euro - per circonvenzione di incapace comminata dai giudici della IV sezione della Corte d’Appello di Milano ai danni dell'ex badante Brahim El Mazoury, 36 anni. Altre sei persone sono accusate del medesimo reato.

Gilardi era stato trasferito nel 2020 presso la Rsa "Airoldi&Muzzi" e da lì è nata l'inchiesta televisiva portata avanti da "Le Iene", seguita dalla costituzione del comitato "Libertà per Carlo Gilardi" e da varie manifestazioni di protesta per chiedere il nuovo trasferimento del professore nella sua abitazione di Airuno. Fondatore della Pro Loco ed ex consigliere comunale, Gilardi era noto per le ingenti donazioni effettuate e avrebbe compiuto 93 anni tra poche settimane.