Tragedia in Valsassina: infortunio in giardino, muore 54enne

Le informazioni a disposizione sono ancora scarne, ma a Cassina Valsassina si piange una tragedia. Poco dopo le 14.30 di sabato 25 giugno un elicottero di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è intervenuto dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in via Stretta, nel giardino di una casa rintracciabile a poca distanza dal Comune: qui un 54enne si sarebbe causato delle gravi lesioni mentre stava utilizzando la motosega ed è stato raggiunto, oltre che dal personale arrivato in via aerea, dai volontari della Croce Rossa Valsassina partiti da Balisio, frazione di Ballabio.

Il tentato salvataggio

Il personale sanitario ha provato a stabilizzare le condizioni dell'uomo che, dalla frazione Mezzacca, è stato trasferito in codice rosso in ospedale: qui, stando a quanto riferito da fonti mediche, lo stesso è stato dichiarato morto.