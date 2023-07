Valmadrera perde una delle sue anime imprenditoriali. L'amministrazione comunale ha reso nota la scomparsa dai Ermenegildo "Gildo" Butti, 81enne fondatore dello storico Salumificio Butti di via Mulini insieme al fratello Antonio, scomparso nel 2020. “Il sindaco Antonio Rusconi, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Valmadrera, partecipa al cordoglio dei familiari” per la morte avvenuta al termine di una lunga malattia.

Persona molto conosciuta in città, rappresentante di un'azienda “sempre generosa con le associazioni di Valmadrera, ha costruito con il fratello Antonio un modello di azienda familiare tuttora in crescita e continuato ora dai tre nipoti Luca, Fabiola e Ivan. Personalmente - spiega il sindaco Rusconi - ne apprezzavo la concretezza, la semplicità dei comportamenti, l'orgoglio di aver costruito qualcosa di importante per la sua famiglia”.

Vedovo della signora Silvana, i funerali di Ermenegildo Butti si svolgeranno giovedì 13 luglio alle 15.30.