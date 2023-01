Lutto a Lecco alta per la morte di Flavio De Capitani

Lutto a Lecco. I rioni alti della città hanno perso un volto noto come quello di Flavio De Capitani, 63enne scomaprso durante il giorno dell'Epifania. L'uomo lascia la mamma Carla, le sorelle Paola e Iaia con Franz, la nipote Rachel, gli zii Gianna e Giancarlo e Anna.

La camera ardente si trova in via Celestino Ferrario, 5 (9.00 - 18.00), mentre i funerali sono programmati per le 15.30 di sabato 7 gennaio presso la chiesa parrocchiale di Castello sopra Lecco. Da qui la salma proseguirà per la cremazione.