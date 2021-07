Tragedia sul Monte Bianco: precipita dal Dente del Gigante, morto alpinista valsassinese

Lutto in Valsassina per la morte di Francesco “Cecco” Galperti, esperto e conosciuto alpinista di 65 anni nativo di Cortenova. L'uomo è scomparso nel pomeriggio di giovedì 23 luglio a causa di un incidente avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Stando a quanto ricostruito, sarebbe precipitato per circa 50 metri durante la discesa in corda doppia di una parete del Dente del Gigante, perdendo la vita a causa delle ferite riportate nonostante i tentativi di rianimazione.

L'incidente

L'incidente è avvenuto verso le 16.30, quando si trovava a 3.850 metri di quota insieme a due compagni di cordata italiani, recuperati illesi ma sotto shock. Sul posto è intervenuto la Gendarmeria francese d’alta montagna di Chamonix insieme a un medico: aperta un'inchiesta sulle circostanze e sulle cause, al momento non ancora accertate, basata anche sulle testimonianze dei compagni di cordata.