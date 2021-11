Lo sport lecchese piange la morte dello storico dirigente Guerrino Farina

Sport lecchese in lutto per la scomparsa di una figura storica. È morto nella giornata di lunedì 15 novembre Guerrino Farina, 76 anni, residente a Suello, “uomo di sport e persona di straordinaria generosità”, come ricordato dal sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi. “Partecipo al dolore della moglie Mariolinda, delle figlie Federica e Francesca con le rispettive famiglie e di tutti i familiari - ha spiegato il primo cittadino -. In città è stato particolarmente attivo con la ditta Bionatural, che era lo sponsor della squadra di basket femminile che arrivò fino alla Serie A2”. I funerali si svolgeranno mercoledì alle ore 15 nella Parrocchiale di Suello.

Prosegue Rusconi: “In quegli anni, in particolare dal 1985 al 1990, è stato anche consigliere comunale nelle fila del Partito Socialista. Alla fine degli Anni 80 aveva dato il suo sostegno alla Calcio Lecco e, prima, all’Oggiono, mentre negli ultimi 10 anni si era impegnato molto a livello regionale e nazionale come responsabile delle autorizzazioni ai campi sportivi di calcio; in questa veste è stato un fattivo collaboratore di tante società sportive dilettantistiche, ad esempio all’oratorio di Valmadrera per il nuovo campo in sintetico e per l’illuminazione del campo n.2 Intercomunale del Rio Torto”.

“Tante volte ci siamo incontrati in ruoli diversi con Guerrino - ricorda il sindaco Antonio Rusconi - e ho sempre trovato una persona generosa pronta a collaborare con competenza e disponibilità. Penso che la Lega Nazionale Dilettanti perda un collaboratore estremamente prezioso”.

Il ricordo della Figc

La notizia è stata data dalla Delegazione lecchese della Figc: “Il delegato Giovanni Colombo e tutti i componenti della Delegazione, a nome di tutte le società del lecchese, si uniscono al lutto che ha colpito la famiglia Farina per la scomparsa del “cavalier” Farina Guerino responsabile regionale impianti sportivi. Lo ricorderemo sempre per la passione e la competenza con cui ha egregiamente svolto il suo incarico, la sua assenza lascerà un grande vuoto all’interno del cuore di tutti noi”.