La città di Lecco perde uno dei sindaci più noti del secondo dopoguerra. Si è spento Guido Puccio, primo cittadino dal 1970 al 1975 in qualità di esponente della Democrazia Cristiana: commercialista, giornalista e scrittore aveva aperto anni fa un blog all'interno del quale trattava vari argomenti di attualità della politica nazionale e internazionale. Inoltre, era stato consigliere comunale dal 1988 al 1993. 86 anni, Puccio era malato da tempo. I funerali, alle quali saranno presenti il Sindaco, il Gonfalone del Comune di Lecco e la Scorta d’Onore della Polizia Locale in alta uniforme, si terranno presso la Basilica di San Nicolò in Lecco lunedì 3 giugno alle 15.30.

Aveva vinto le elezioni a 32 anni, al culmine del ricambio generazionale in seno al partito, succedendo ad Alessandro Rusconi mettendo a punto la realizzazione dell'azienda di trasporti pubblici e del depuratore del Bione, che sono d'attualità ai giorni nostri al pari delle protezioni dai massi che spesso si staccano dal monte San Martino: fu proprio l'amministrazione di Puccio a mettere a punto i primi sistemi per evitare altre tragedie dopo quella del 1969 costata la vita a sette persone. Vedovo da tempo, lascia due figli.

Il ricordo di Gattinoni

Lo ricorda così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Guido Puccio ha accompagnato la nostra città in un momento di grande cambiamento sociale e politico, gestendo una fase di tensioni e contestazioni, ma altresì inaugurando un periodo di aperture e collaborazioni tra le diverse anime del territorio, percorso che portò alla creazione, tra le altre cose, del Comprensorio lecchese, primo passo verso la costituzione della futura Provincia di Lecco. A lui si deve la costituzione dell’Azienda di trasporti pubblici e l’impianto di depurazione del Bione, l’apertura al pubblico del parco di Villa Gomes, il Congresso internazionale di studi manzoniani, il primo gemellaggio della nostra Città con Macon, e l’impulso per le grandi trasformazioni urbanistiche, viabilistiche e infrastrutturali di Lecco. Accanto al grande impegno politico e amministrativo, desidero oggi menzionare anche la sua intensa esperienza professionale, quella di stimato commercialista e di apprezzato rappresentante del mondo delle professioni, capace di affiancare importanti aziende del territorio nel loro percorso di evoluzione. Anche dopo il ritiro dalla politica attiva, Guido Puccio non ha mai fatto mancare il suo contributo di idee e pensiero comunicando attraverso il suo blog le sue riflessioni, spesso pungenti e mai scontate, ma sempre mosse dall’affetto per la nostra Città. Oggi Lecco perde un Sindaco, un politico, un intellettuale”.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale esprimono “vicinanza alla famiglia e a tutti i cari di Guido Puccio e ricordano con profonda gratitudine il suo impegno politico e amministrativo, con particolare riferimento ai cinque anni in cui guidò la Città di Lecco”.

Valsecchi: “Nati da una sua intuizione”

“Il rapporto con Guido Puccio era antico e si era consolidato negli anni. Appello per Lecco nasce da una sua intuizione - lo ricorda Corrado Valsecchi -. Un giorno mi chiamo e mi disse, con la città commissariata dopo l'esperienza di Antonella Faggi: 'Corrado, perché non facciamo un appello alla città?'. Fu così che nacque Appello per Lecco, convocando a casa mia un gruppo di amici per metterci a disposizione della città. Ieri sera ero a Londra quando è suonato il telefono: era Guido che mi chiamava. Rispondo: 'Corrado, sto male e sono tornato in ospedale'. Qualche minuto di telefonata affettuosa, con la promessa di rivederci domenica al mio rientro. A mia moglie ho confidato: 'È stata l'ultima telefonata di un amico che ha voluto salutarmi prima di andarsene'. L'ultima frase è stata: 'Goditi la City, Corrado. Sei nella città, per me, più bella del mondo dove sono stato e ho vissuto diverse volte'. Un vero politico, un buon sindaco, un grande professionista, una persona colta e lungimirante che conosceva e scrutava il mondo, un amico. Le condoglianze mie e di tutti gli amici di Appello per Lecco ai suoi cari”.

Piazza: “Un esempio”

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Guido Puccio, ex sindaco di Lecco, grande figura di cittadino esemplare e professionista stimato che, con grande passione, ha lavorato per la nostra comunità. Ricordo con grande affetto la sua disponibilità a confrontare le sue idee nel rispetto delle opinioni del prossimo. Guido lascia in tutti noi il ricordo del suo impegno costante, sempre disponibile, sempre pronto a dare il proprio contributo per la città e a sostenere valori politici elevati. Un esempio da consegnare alle giovani generazioni. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un segno importante sia nel percorso politico sia sotto l’aspetto professionale e un profondo vuoto nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”: così il sottosegretario lecchese alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.