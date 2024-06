Tragedia a Bosisio: investito da muletto in azienda, muore 85enne

Tragedia a Bosisio Parini. Un uomo di 85 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un muletto durante alcune operazioni in un impianto lavorativo di via Pascolo 1/f.

È accaduto intorno alle 14.30 ed è subito scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: al momento non è dato sapere se si tratti di una persona giunta dall'esterno o legata all'azienda. Sul posto, la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, l'autoinfermieristica e l'elicottero decollato da Como.

Purtroppo il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Sul posto è stato soccorso anche il 40enne conducente del muletto, che non ha subito traumi apparenti ma presumibilmente è stato accompagnato - in codice verde - in stato di choc all'ospedale di Erba.

Allertati anche Carabinieri, Vigili del fuoco e i tecnici di Ats Brianza per i rilievi del caso.