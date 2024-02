La Calcio Lecco piange la morte di Josè Maria La Cagnina

Tragedia nel mondo della Calcio Lecco 1912. Ci ha lasciati Josè Maria La Cagnina, indimenticato attaccante di origini argentine che con la maglia bluceleste ha scritto delle pagine importanti: a stroncarlo è stato un male incurabile con il quale lottava da tempo e che recentemente l’aveva portato a essere ricoverato in una clinica specializzata; lascia la moglie e due figli. Cinquantuno anni ancora da compiere, era cresciuto – calcisticamente e non – nel territorio comasco prima di iniziare a giocare in Serie D e scalare rapidamente la piramide calcistica: a Lecco arrivò durante l’estate del 2006 su richiesta di mister Beppe Sannino, che aveva già avuto modo di lavorare con lui alla Biellese poco tempo prima; insieme conquistarono la promozione in Serie C1 al termine dell’emozionante cavalcata conclusa con successo ai play off nella doppia finale con il Pergocrema. Lo intervistammo qualche anno fa nell’ambito della rubrica “Blucelesti Forever”.

Il cordoglio del Lecco

“Calcio Lecco esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Josè Maria La Cagnina, attaccante di origine argentine che ha vestito la maglia Bluceleste per 2 stagioni realizzando 8 reti. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze”.