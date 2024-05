Cordoglio a Valmadrera per la scomparsa di Lelio Esposito. Ex dipendente comunale, aveva 86 anni ed era malato da alcuni mesi. Il ricordo è del sindaco Antonio Rusconi: “A nome dell’amministrazione comunale, della Giunta e dei dipendenti partecipo al dolore dei familiari per la scomparsa di Lelio. Un saluto, un abbraccio e una preghiera alla moglie Teresa, ai figli Luca, Martin e Riccardo, ai numerosi nipoti. Lelio è stato per tanti anni - dal 1969 al 1998 - un dipendente del Comune di Valmadrera: sempre col sorriso, nonostante le difficoltà motorie. È stato una persona perbene e, per tanti di noi, un amico”.

I funerali sono stati fissati per sabato 1° giugno, con inizio alle 9.45.