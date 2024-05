È morto il maestro Guseppe "Peppino" Mazzoleni. Il celebre musicista lecchese era nato il 10 aprile 1929 a Calolziocorte e si è spento poche settimane dopo aver tagliato il traguardo dei 95 anni: lascia la figlia Loredana con Nicola, il fratello Felice e i parenti tutti; il funerale avrà luogo nel rione di Castello, nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, lunedì 20 maggio alle ore 10.45, indi la salma proseguirà per il Tempio Crematorio. Giuseppe si trova presso la Casa Funeraria Galli in via della Pergola n. 55, fino alle ore 9.45 di lunedì.

Celebre anche fuori dai confini lecchesi, sin dalla tenera età era approdato a Castello e aveva avviato la propria carriera nel secondo dopoguerra, nel pieno dell'adolescenza: musicista, compositore, direttore, pittore e poeta, insomma un artista poliedrico comparso anche sulla Rai all'inizio degli Anni Settanta. Nel 2012, infine, è stato pubblicato un libro che ne raccoglie le memorie.