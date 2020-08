Escursionista stroncato da malore, tragedia all'Alpe Griera

Tragedia all'Alpe Griera, nel comune di Pagnona. Un uomo di 51 anni, durante un'escursione, ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco.

I soccorsi sono scattati prima di mezzogiorno: sul posto si sono portati i tecnici della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino e l'elisoccorso proveniente da Sondrio. Al loro arrivo, i soccorritori hanno iniziato la manovre rianimatorie, che purtroppo non hanno dato esito positivo.

Pochi minuti più tardi un altro intervento con l'elicottero, partito dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'Alpe Giumello, Casargo, per una donna vittima di una caduta. Anche in questo caso sono intervenuti i tecnici Cnsas. La donna è stata trasferita all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo con un trauma alla spalla.