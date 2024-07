Un improvviso malore ha strappato alla vita il giovane papà Matteo Cattaneo. 38enne cresciuto in viale Turati, era uno sportivo con un passato nella Canottieri Lecco e un volto noto a Lecco nonostante il trasferimento a Invernigo (Como) avvenuto qualche tempo or sono: un aneurisma l'ha portato via alla moglie Valentina e ai due figli piccoli Olivia e Romeo durante la mattinata di martedì, generando un'ondata di cordoglio.

Nel pomeriggio di giovedì 4 luglio sono stati officiati i funerali all'interno della chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi in piazza Cappuccini, che hanno preceduto la sepoltura presso il cimitero del rione di Castello sopra Lecco. Matteo lascia anche la mamma Melania, il papà Luigi, la sorella Camilla con Mattia, i suoceri Roberta e Mauro, la cognata Virginia con Luca e tutti i parenti.