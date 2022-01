Lecco piange la scomparsa di Carlo "Mister Big Dj" Figini

Se n'è andata una di quelle personalità arcinote del mondo lecchese. Domenica pomeriggio è morto Carlo Figini, nato nel 1960 nel rione di Maggianico, meglio conosciuto come "Mister Big Dj". Tra i primi, se non il primo in assoluto dj a proporre una festa delle scuole di fine anno a Lecco. A strappare Figini all'affetto dei cari è stata una forma molto aggressiva del morbo di Parkinson, che con il passare del tempo ha preso in modo inevitabile il sopravvento.

“Per sempre nel mio cuore con il tuo "Su le mani, People!"

Lo ricorda Sergio Comi, autore dell'iniziativa InComiTiva negli ultimi mesi: “Tante serate all'Orsone che Passione, il Carnevalone in Piazza e moltissimi momenti indelebili. Buon Viaggio, Mister Big Dj”.

La malattia e la ricerca

Ma Figini si era fatto conoscere anche per l'iniziativa di volontariato ‘Big-Friendsgroup’: l’associazione senza fine di lucro nata dalla volontà di “Mister Big Bj", della sua famiglia e dei suoi amici. Carlo nel 2013 scoprì di avere una forma molto aggressiva del morbo di Parkinson, malattia degenerativa che colpisce purtroppo chiunque, giovani e anziani. Nonostante le difficoltà, Carlo e la moglie si sono subiti attivati per aiutare e sensibilizzare il pubblico su tale morbo.

“Lungo questo percorso ho conosciuto persone che con la loro presenza morale sono state di grande supporto. Ho trovato amici che hanno appoggiato la mia idea di creare una nuova associazione con cui aiutare le persone giovani e non ad affrontare una malattia di cui si parla davvero poco”, commentò Figini ai tempi della fondazione. Con questo spirito nacque l’associazione BigFriendsGroup Aps, "gruppo di grandi amici" di ‘Mister Big Dj’, che organizzò la seconda edizione di “Dance Away Parkinson” presso la discoteca Orsamaggiore. Una serata che unì la voglia di divertimento e sensibilizzazione sulla malattia, con la possibilità di contribuire a raccogliere fondi per le attività del sodalizio, a cui sarà devoluto parte dell'incasso dell'evento.