Lutto a Lecco: è morto il dott. Natale Pelizzari. È stato primario in ospedale

Lutto a Lecco per la morte del dotter Natale Pelizzari. Il medico oculista, notissimo in città, si è spento mercoledì all'ospedale "Manzoni", dove per anni aveva ricoperto il ruolo di primario. Nato nel 1933 a Gazzaniga, in Val Seriana, era approdato in città all'inizio degli Anni Sessanta proprio per prendere servizio come oculista all'interno del nosocomio cittadino, guidando poi il reparto per una ventina d'anni, fino al 1996.

Tagliato il traguardo, Pelizzari aveva comunque tenuto aperto il proprio studio, fornendo un prezioso servizio ai cittadini lecchesi. “Ne danno il triste annuncio Claudio con Barbara, Margherita con Roberto, Stefano con Monica, gli amatissimi nipoti Mattia, Pietro, Alessandra, Federico, Giulia, Agostino, Martino, i fratelli Sergio, Elena, Nandino con Lucia e i parenti tutti”, si legge sull'annuncio funebre.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Maggianico venerdì 29 luglio alle ore 10.45, momento preceduto, alle 10.15, dalla recita del Santo Rosario. La salma verrà poi tumulata nel cimitero locale. La camera ardente è allestita presso la camera mortuaria dell' Ospedale A.Manzoni di Lecco sino alle ore 09:30 di venerdi.